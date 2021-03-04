Чита, , 12:25 — REGNUM По итогам 2020 года в Забайкальском крае зафиксирована естественная убыль населения. По данным, выгруженным из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), число умерших превысило число родившихся на 1821 человека (в 2019 году естественная убыль населения составила 608 человек).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

В январе-ноябре 2020 года в Забайкалье зарегистрировано 12 484 родившихся и 14 305 умерших. Общий коэффициент рождаемости составил 11,8 промилле, общий коэффициент смертности — 13,5 промилле.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 4 марта общее число жертв COVID-19 составляет уже 735 человек (+2 пациента за сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 74 (+8 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 30 (+3 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Читайте также: В Забайкалье от COVID-19 погибли уже 735 человек