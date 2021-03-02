Петропавловск-Камчатский, , 11:40 — REGNUM На Камчатке за последние сутки вакцинировались от коронавируса 649 человек, из них 365 получили уже вторую дозу «Спутник V», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве края.

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Всего на Камчатке прошли иммунизацию уже 12 016 человек. Второй компонент вакцины получил 6651 житель.

Активнее всего в регионе прививаются пенсионеры — вакцинировались 3260 жителей старшего возраста. Среди трудоспособного населения активно участвуют в прививочной кампании медработники — вакцинировались уже 1233 человека. Иммунизацию прошли 1159 педагогов.

Пройти вакцинацию от коронавируса на Камчатке можно в 19 стационарных пунктах, а также в трёх мобильных.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 441 человек.