Благовещенск, , 09:11 — REGNUM В Приамурье за последние сутки выявили ещё 36 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 39). Большинство вновь выявленных носителей SARS-CoV-2 болеет ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Медики диагностировали пневмонию на фоне COVID-19 у 14 человек (39%), 21 пациент болеет ОРВИ (58%). Ещё один человек переносит заболевание бессимптомно.

За весь период пандемии в Приамурье выявили 21 089 случаев заражения коронавирусом. В области провели уже более 801 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в Приамурье не фиксируются смертельные случаи пациентов от COVID-19 с 28 февраля. За весь период пандемии в области скончались 178 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за последние сутки выявили всего три новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — четыре). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у 4333 человек.