Оренбург, , 12:45 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 75 случаев заражения коронавирусом, что на пять меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 3 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В регионе продолжается тенденция снижения заболеваемости. Напомним, с 24 февраля показатель составляет менее 100 случаев за сутки.

С начала пандемии в Оренбуржье зафиксировано 37 829 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 1919,90 фактов COVID-19.

От заболевания оправились 35 092 человека. Жертвами коронавирусной инфекции стали 620 оренбуржцев, в том числе пятеро за минувшие сутки.