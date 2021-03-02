Волгоград, , 16:18 — REGNUM Дефицит препарата «Спутник V» наблюдается в прививочных центрах Волгоградской области. В листе ожидания находятся до 3,5 тысячи человек в каждой поликлинике. Об этом на брифинге 2 марта рассказала заместитель председателя комитета здравоохранения региона Елена Краснова.

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Поставки вакцины распределяет Минздрав РФ исходя из приоритетов. Пока вместо обещанных 92 тысяч доз в Волгоградскую область поступило 60 тысяч доз — в регионе наблюдается снижение заболеваемости и вакцину перераспределяют в наименее благополучные субъекты.

«Последняя партия вакцины в количестве 14,7 тысячи доз поступила в Волгоградскую область 24 февраля. В регионе работает 57 прививочных пунктов и, к сожалению, от этой партии мы смогли выделить каждой поликлинике всего по 300 доз. У них в листе ожидания от тысячи до 3,5 тысячи человек. В семи районах области закончилась вакцина. План поставок вакцины в Волгоградскую область министерство обещает активно выполнять после 10 марта», — пояснила Елена Краснова.

Прививку от COVID-19 в Волгоградской области сделали более 46 тысяч человек.