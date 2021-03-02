Волгоград, 2 марта 2021, 16:18 — REGNUM Дефицит препарата «Спутник V» наблюдается в прививочных центрах Волгоградской области. В листе ожидания находятся до 3,5 тысячи человек в каждой поликлинике. Об этом на брифинге 2 марта рассказала заместитель председателя комитета здравоохранения региона Елена Краснова.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»
Поставки вакцины распределяет Минздрав РФ исходя из приоритетов. Пока вместо обещанных 92 тысяч доз в Волгоградскую область поступило 60 тысяч доз — в регионе наблюдается снижение заболеваемости и вакцину перераспределяют в наименее благополучные субъекты.
Прививку от COVID-19 в Волгоградской области сделали более 46 тысяч человек.