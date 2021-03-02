Волгоград, , 11:52 — REGNUM В Волгоградской области 2 марта подтверждены 177 случаев заражения коронавирусом, что на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения ещё 181 пациент, зарегистрированы семь летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находятся 2398 взрослых и 22 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1376 пациентов. Общее количество выявленных носителей инфекции достигло 49 тыс. 735. Выздоровели 47 тыс. 572 человека.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 787 пациентов.