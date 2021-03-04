Барнаул, , 06:58 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 4 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2 376 человек, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 572 человека, +28 за сутки) и ОРВИ (24 913 человек, +87 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 347 (+3 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 99 пациентов (+2 за сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2940 детей (+13 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (44 054 человека, +128 за сутки) новый вирус победили 39 365 человек (+108 за сутки).

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