Новосибирск, , 09:09 — REGNUM К июлю текущего года в России может сформироваться популяционный иммунитет к коронавирусу. Об этом 3 марта сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время своей рабочей поездки в Новосибирск.

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«По планам поставок и по планам вакцинации мы планируем, что завершение (формирования популяционного иммунитета) произойдет в первом полугодии с захватом июля», — сказал он.

Также глава Минздрава добавил, что в России в настоящее время развивается производство вакцин от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стало известно, что число заболевших COVID-19 в мире на минувшей неделе на 7% превысило данные предшествующих семи дней.