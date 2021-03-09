Омск, , 14:50 — REGNUM По состоянию на 9 марта в Омской области коронавирус выявлен у 41 785 человек, в том числе за последние сутки в регионе подтверждено 84 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.

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После COVID-19 выздоровели 32 035 жителей Омской области. За прошедшие сутки список выздоровевших пополнился 66 фамилиями.

За весь период пандемии в Омской области скончались 1246 пациентов с коронавирусом. За сутки жертвами COVID-19 в регионе стали три человека.

Напомним, 8 марта в Омской области было выявлено 88 носителей коронавируса, выздоровели 159 человек, скончались четыре пациента с SARS-CoV-2.

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