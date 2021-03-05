Улан-Удэ, , 06:56 — REGNUM В Бурятии суточный прирост заразившихся коронавирусом вновь превысил отметку в сто случаев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано 103 новых носителя, большая часть которых была обследована после появления симптомов ОРВИ и пневмонии.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 34 236. К настоящему времени выздоровели от COVID-19 32 036 человек, в том числе 132 за сутки. В стационарах на лечении остаются 746 пациентов.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1060 коек, занято — 746, свободно — 314 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,4%. Амбулаторное лечение проходят 731 пациент с COVID-19, наблюдается 170 человек», — отметили в штабе.

Число летальных случаев от COVID-19 достигло 723 — за последние сутки скончались ещё два пациента.