Барнаул, , 09:06 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 3 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2 365 человек, причём 13 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 544 человек, +32 за сутки) и ОРВИ (24 826 человек, +92 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 344 (-11 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 97 пациентов (+2 за сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2027 детей (+2 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (43 926 человек, +129 за сутки) новый вирус победили 39 257 человек (+155 за сутки).

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