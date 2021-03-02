Калуга, , 20:06 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждены два летальных исхода пациента с COVID-19. Об этом сообщает 2 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Ульяновского района 1962 года рождения и житель Калуги 1955 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 260 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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