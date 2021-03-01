Тюмень, , 09:49 — REGNUM В Тюменскую область 1 марта поступили ещё 2200 доз вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V). Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

На сегодня общее число поступившей в регион вакцины составляет 52 642 дозы.

Первый этап вакцинации прошли 41 505 тюменцев, полностью два этапа — 21 721 жителей области. В листе ожидания на прививку от коронавируса находятся 16 657 тюменцев.

Записаться на вакцинацию можно на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику, напоминают в штабе