Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал первую часть прививки от коронавирусной инфекции, о чем сообщил 1 марта на своей странице в соцсети. Глава региона заявил о своем хорошем самочувствии и рекомендовал привиться и другим петербуржцам.

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"Сегодня вакцинировался», — написал он. «Следующая прививка через три недели. Буду вести дневник наблюдения за состоянием здоровья. Полет нормальный — чувствую себя отлично!», — отметил Беглов.

Он пояснил, что решил вакцинироваться, «чтобы защитить не только себя, но и своих близких и коллег».

По словам губернатора, в Петербурге для вакцинации «созданы все условия», и доставленной в город «вакцины достаточно».

К 1 марта в город поступило 348 542 комплекта вакцины. Работают 129 пунктов вакцинации, а также 13 выездных бригад.

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