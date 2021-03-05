Москва, , 18:59 — REGNUM Российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин от COVID-19 по количеству одобривших его применение стран. Об этом сообщается 5 марта в официальном аккаунте «Спутник V» в Twitter.

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«Спутник V» теперь вторая по популярности вакцина от COVID-19 в мире с точки зрения разрешений регулирующих органов. Спасибо за вотум доверия!» — говорится в сообщении.

https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1367851746131869696

Согласно приведённым данным, первое место по популярности на сегодняшний день занимает вакцина от англо-шведской компании AstraZeneca, применение которой одобрено в 49 странах. «Спутник V» в настоящее время зарегистрирован в 45 странах, американо-немецкая вакцина Pfizer/BioNTech — в 43 странах.