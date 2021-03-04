Абакан, , 14:48 — REGNUM Режим повышенной готовности в Хакасии, введённый из-за коронавируса, продлён до 4 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Решение о продлении было принято на последнем заседании оперштаба. При этом учитывалась позиция регионального управления Роспотребнадзора и минздрава Хакасии.

Также до 4 апреля продлена самоизоляция для работающих граждан в возрасте от 65 лет. Они имеют право оформить листки нетрудоспособности.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 марта в Хакасии подтверждено 21 376 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 20 379 человек.

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