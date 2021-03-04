Петропавловск-Камчатский, 4 марта 2021, 12:02 — REGNUM Добровольцы общероссийской акции #МыВместе раздали жителям Камчатки апельсины в честь окончания пандемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.
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«Апельсин выбран неслучайно — главным атрибутом акции #МыВместе стала оранжевая нить — символ объединения и победы над пандемией», — пояснили организаторы.
Добровольцы акции желали жителям Камчатки здоровья и крепкого иммунитета.
С 1 по 6 марта в период празднования годовщины Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в России проходят массовые акции и мероприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе Россия отмечает годовщину всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Главным атрибутом мероприятий станет оранжевая нить — символ хорошего настроения и положительного влияния на здоровье.
За весь период пандемии на Камчатке выявили 13 632 случая заражения коронавирусом.