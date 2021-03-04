Петропавловск-Камчатский, , 12:02 — REGNUM Добровольцы общероссийской акции #МыВместе раздали жителям Камчатки апельсины в честь окончания пандемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Читайте также: #МыВместе уже год: «Молодёжка ОНФ» поздравляет своих подшефных

«Апельсин выбран неслучайно — главным атрибутом акции #МыВместе стала оранжевая нить — символ объединения и победы над пандемией», — пояснили организаторы.

Добровольцы акции желали жителям Камчатки здоровья и крепкого иммунитета.

С 1 по 6 марта в период празднования годовщины Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в России проходят массовые акции и мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе Россия отмечает годовщину всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Главным атрибутом мероприятий станет оранжевая нить — символ хорошего настроения и положительного влияния на здоровье.

За весь период пандемии на Камчатке выявили 13 632 случая заражения коронавирусом.