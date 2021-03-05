Красноярск, , 11:33 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждён 151 случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 5 марта в оперштабе региона.

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За весь период в Красноярском крае выявлено 63 343 носителя коронавируса. Выздоровели 58 585 человек, в том числе 144 — за последние сутки.

В регионе проведено 2 422 680 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в крае было выявлено 154 носителя коронавируса, выздоровели 143 человека.

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