Воронеж, , 12:19 — REGNUM В Воронежской области подтвержден 271 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 7 марта. Накануне, 6 марта, сообщалось о 275 новых носителях инфекции.

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Всего в Воронежской области за весь период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 69 845 человек. Выздоровели из них 63 980 пациентов, в том числе 302 выписаны за последние сутки.

За минувшие 24 часа в статистику смертности в Воронежской области вошло ещё 11 человек, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. В общей сложности инфекция и осложнения на ее фоне стали причиной смерти 2 409 человек.