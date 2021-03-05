Иркутск, , 06:06 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1925 человек, причём шестеро из них погибли только за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Также, судя по данным оперативного штаба на 5 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 56 938 человек (+205 за сутки). Госпитализированы 1640 пациентов (-10 за сутки).

Выздоровели 53 857 пациентов (+362 за сутки). Ещё 239 (+2 за сутки) жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали уже 1919 человек