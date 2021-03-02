Красноярск, , 09:31 — REGNUM Проверки соблюдения масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общепита продолжаются в Красноярске. В них принимают участие специалисты администрации, сотрудники полиции и Росгвардии.

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Как сообщили ИА REGNUM 2 марта в мэрии Красноярска, в феврале проверяющие проинспектировали 1846 объектов. Нарушения были выявлены на 453 объектах. В ходе февральских рейдов составлено 383 протокола, проведено около 1400 бесед с горожанами.

«Ежедневные проверки по соблюдению противовирусных мер будут продолжаться до снятия всех ограничений», — говорится в сообщении мэрии.

Нарушителям грозит административная ответственность: штрафы для граждан составляют до 30 тысяч рублей, для юрлиц — до 300 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 марта в Красноярском крае выявлено 62 723 носителя коронавируса, выздоровели 58 000 человек.

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