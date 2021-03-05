Киев, , 12:52 — REGNUM На Украине не зарегистрируют российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 5 марта во время часа вопросов правительству в Верховной раде.

«Я уже неоднократно говорил — ни при каких обстоятельствах «Спутник V» не будет зарегистрирован», — сказал Степанов.

Министр также назвал причины, по которым вакцину не будут регистрировать на Украине. Он обвинил РФ в том, что она «отобрала» у Украины территорию, а также развязала гражданскую войну в Донбассе.

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Отметим, что в действительности Украина утратила Крым вследствие госпереворота в Киеве, а также по решению населения полуострова, которое было принято в ходе референдума. Войну в Донбассе начало новое правительство Украины, задействовав вооружённые силы для подавления местного населения. Россия, при этом, не является стороной конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее власти Украины рассказывали о том, что «Спутник V» не регистрируют в стране, поскольку вакцина якобы «не проверенная». Позже политические аналитик Владимир Скачко назвал вакцинацию от COVID-19 на Украине самой политизированной в мире.

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