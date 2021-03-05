Барнаул, , 10:39 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, вакциной «Гам-Ковид-Вак» полностью привиты пока только 23 830 пациентов, 38 089 человек получили первый компонент «Спутник V».

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По данным оперативного штаба региона на 5 марта, процессом иммунизации охвачены 61 919 человек. Причём, 2500 из них вакцинировали только за последние сутки. Всего в край поступило 80 642 комплекта комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. На 5 марта среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 600 человек, +28 за сутки) и ОРВИ (25 008 человек, +95 за сутки).

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