Владивосток, , 04:25 — REGNUM В Приморье на 1 марта более 14 тыс. человек полностью вакцинировались от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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Всего в край на данный момент поступило более 52 тыс. доз вакцины, в «Спутник-V». В целом вакцинировались 38 322 жителей Приморья.

«Нельзя делать прививку в период острых заболеваний или обострения хронических. Если у пациента острое простудное заболевание, любая острая инфекция или он страдает каким-то хроническим заболеванием, которое сейчас находится в периоде обострения, то необходимо воздержаться от вакцинации до стабилизации, выздоровления или компенсации хронического заболевания», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила в Словакию.