Ханты-Мансийск, , 20:04 — REGNUM В Ханты-Мансийском автономном округе каждый сотый житель ВИЧ-инфицирован. Об этом на пресс-конференции сообщили сотрудники регионального Центра профилактики и борьбы со СПИД.

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Главный врач СПИД-центра Андрей Петровец подчеркнул, что 1% населения Югры ВИЧ-инфицирован, то есть можно говорить об эпидемии в автономном округе.

В 2020 году в Югре зарегистрировано 818 новых случаев ВИЧ-инфекции. Распространение инфекции составляет 49 человек на 100 тысяч населения, что меньше показателя 2019 года на 30%. Преобладает половой путь заражения — более 70%

Отмечается, что негативно влияют на статистику вахтовики, гастарбайтеры и приезжие из других регионов. На возрастную группу 30−39 лет приходится 40% от всех вновь выявленных ВИЧ-инфицированных в 2020 году, от 50 лет и старше — около 30%.

«Что касается коронавируса, пациенты с низким иммунным статусом имеют более тяжёлые последствия заболевания. Отмечу, что у больных СПИД нет противопоказаний к вакцинации от коронавируса», — сообщил Андрей Петровец.