Вологда, 4 марта 2021, 20:55 — REGNUM С 5 марта в Вологодской области будет отменен ряд ограничений, введенных из-за COVID-19.
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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, заведения общепита смогут работать в круглосуточном режиме, а учреждения культуры — увеличить заполняемость залов с 50% до 75%.
Кроме того, власти региона разрешили возобновить работу развивающих центров и игровых комнат, при условии, что их заполняемость не будет превышать 50%.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области госпитали для лечения больных COVID-19 заняты на 64%.