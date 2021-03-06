Курган, , 20:59 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 58 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 25 зарегистрировано в Кургане, сообщает 6 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 59 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 6 марта выявлено 18 082 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 16 145 человек, скончались 322 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).