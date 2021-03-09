Москва, , 08:52 — REGNUM В Москве более 700 тыс. человек вакцинировались от коронавирусной инфекции, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью журналисту Антону Красовскому, опубликованному на YouTube-канале «Антонимы».

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"У нас вакцинировано более 700 тысяч человек с начала кампании. Ежедневно примерно вакцинируются от 10 до 15 тысяч», — сказала она.

По словам Раковой, у московских медиков всегда есть свободные слоты. Она отметила, что большую проходимость дают временные пункты, развёрнутые в торговых центрах. В частности, в ГУМ ежедневно за прививкой приходили до 400 человек.

Примерно 300 тыс. человек из вакцинированных, пояснила Ракова, — это люди пожилого возраста. В домах престарелых вакцинация проведена на 93%.

Вице-мэр напомнила количество жителей Москвы, переболевших ковидом под наблюдением врачей, а также сообщила, что согласно исследованиям популяционного иммунитета антитела имеют 42−43% москвичей.

Заместитель мэра рассказала, что сама уже давно прошла вакцинацию «Спутником V», и сейчас антител у неё уже нет — исчезли примерно через полгода.