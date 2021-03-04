Барнаул, , 07:58 — REGNUM Известие о том, что правительство России выделило дополнительные средства медикам, борющимся с COVID-19, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). По его словам, медицинское сообщества в целом удовлетворено такой поддержкой:

COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Насчет «ковидных» выплат медикам существуют разные точки зрения. Но самым объективным будет считаться мнение самих получателей господдержки — врачей, участвующих в лечении пациентов с COVID-19. Так вот медицинское сообщество в целом удовлетворено как всей системой государственной поддержки, так и конкретно размерами выплат.

Врачебные коллективы охотно продолжали работать после перепрофилирования больниц в ковидные госпитали именно по причине адекватных выплат. Лично знаю врачей, которые весьма сожалели факту прекращения своей работы в «красной зоне» из-за закрытия госпиталя по причине спада эпидемии. Все это свидетельствует о наличии справедливой и продуманной системы оплаты труда.

Разумеется, были и определенные накладки, в ряде случаев возникало недовольство, как правило, широко освещавшиеся в СМИ. Но оказалось, что все подобные случаи были местного значения и носили локальный характер, будучи связанными с неудовлетворительной работой администрации конкретных медучреждений».

Как уже сообщало ИА REGNUM, распоряжение о выделении более чем 7,6 миллиарда рублей на дополнительные страховые гарантии медикам, борющимся с COVID-19, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.