Москва, , 16:14 — REGNUM Первых пациентов обновлённая инфекционная клиническая больница №1 Москвы примет в 2023 году. Об этом 3 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, обновлённая больница будет в пять раз больше той, что располагалась на её месте раньше, и станет крупнейшим комплексом в России.

«И конечно, он будет оснащён самым современным диагностическим, лабораторным и операционным оборудованием», — сказал мэр.

Строительство медучреждения ведётся с апреля 2020 года. Объект располагается на Волоколамском шоссе в Москве. В настоящее время демонтированы старые здания, смонтирована подземная часть, возводятся конструкции с третьего по пятый этаж.

По словам Собянина, возведение больницы не прекращалось ни на один день, и власти пытаются сократить сроки строительства.