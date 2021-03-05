Ульяновск, , 13:48 — REGNUM В Ульяновской области предварительно подтверждён ещё 101 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из оперативных данных регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства на 5 марта (13:30 мск), за последние сутки предварительно лабораторно выявлен 101 случай заражения SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 48 290 случаев заражения коронавирусом.

В управлении отмечают, всего в Ульяновской области проведено 715 987 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, обследование прошёл 683 101 человек. В настоящее время под наблюдением находятся 9549 человек.

По данным минздрава Ульяновской области, в 2021 году продолжится расширение аптечной сети. В прошлом году заработала 31 аптека, в том числе 11 открылись в Ульяновске.

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