Саратов, , 09:23 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 2 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 49 895 человек, за сутки инфицированы 190 жителей. Накануне заболели 195 человек. Выздоровели с начала пандемии 45 040 пациентов, или 90,3%, за сутки — 163 человека. Всего скончались 644 саратовца, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове подтверждено 88 новых случаев, в Энгельсском районе — 24, 12 — в Балаковском, остальные — в других муниципалитетах области. Вновь наибольшее число инфицированных зарегистрировано среди граждан старше 60 лет — 77 пациентов, 32 заболевших — в возрасте от 50 до 59 лет, 23 человека — в возрасте от 40 до 49 лет, 19 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 12 человек.

В лабораториях за все время проведено более 1 218 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,2 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области на базе Энгельсской городской больницы №3 в тестовом режиме заработала ПЦР-лаборатория. Расчетная мощность нового диагностического центра составит до 1,5 тыс. анализов в сутки. ПЦР-исследования проводятся по полису обязательного медицинского страхования при наличии показаний и по направлению врача.

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