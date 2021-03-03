Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM За 2 марта в Санкт-Петербурге зафиксировано 962 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 25 случаев больше, чем сутками ранее, сообщили 3 марта в оперативном штабе.

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Несмотря на некоторое увеличение заболеваемости, о котором предупреждали специалисты, в целом в городе с 21 февраля сохраняется «плато» на уровне менее тысячи новых суточных случаев.

Всего с 5 марта 2020 года в Петербурге выявили 370 019 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 305 551 человек, в том числе 2635 человек выписали за минувшие сутки.

Количество жертв COVID-19 в Петербурге достигло 11 200 человек. За последние сутки в городе констатировали 39 смертей от ковида, что на десять случаев меньше, чем в предыдущий день.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22 130 человек.

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