Нальчик, , 13:13 — REGNUM В Кабардино-Балкарии открыты еще два мобильных пункта вакцинации против коронавируса. Оба начали принимать желающих привиться на рынках в городе Нальчике, сообщили 1 марта в пресс-службе минздрава региона.

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Один из новых пунктов расположен в здании кондитерского павильона на территории Центрального рынка, второй — в текстильном павильоне рынка «Дубки». Как уточнили в минздраве, при проведении вакцинации будут соблюдены все необходимые условия, в том числе проведены предварительный осмотр и консультация врача.«Иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции проводится с соблюдением всех норм и требований. Рядом с мобильным пунктом дежурит карета скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, число привитых от коронавируса в Кабардино-Балкарии составило более 9 тыс. человек. В регионе развернуто 50 пунктов вакцинации. Ранее сообщалось об открытии передвижных прививочных пунктов на площади Абхазии и в здании Торгового центра «Вестер Гипер» в Нальчике.

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