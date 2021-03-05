Элиста, , 15:44 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 5 марта.

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С начала пандемии в Калмыкии коронавирус унёс 299 жизней.

ИА REGNUM напоминает, что в республике ежедневно сокращается суточный прирост носителей коронавируса. За весь период в Калмыкии зарегистрировано 19 тыс. 214 случаев заражения. Успешно прошли лечение и выздоровели 18 тыс. 216 пациентов.

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