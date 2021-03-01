Новосибирск, , 13:09 — REGNUM В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация против коронавируса. К сегодняшнему дню, 1 марта, привито 63 498 человек, в том числе двумя компонентами — 20 693 человека. Такие данные ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

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На данный момент в регионе развернуто 70 пунктов вакцинации. Власти подчёркивают, что их количество будет увеличиваться. Сделать прививку сегодня можно в любой взрослой поликлинике.

Кроме того, работают 29 мобильных бригад, которые выезжают на предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новосибирская область получила уже 94 262 дозы вакцины против COVID-19.

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