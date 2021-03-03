Ростов-на-Дону, , 11:35 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 29 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 марта.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 16 женщин в возрасте от 69 до 90 лет и 13 мужчин в возрасте от 52 до 89 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

Всего в Ростовской области от COVID-19 умерли 3 тыс. 158 человек.

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