Ульяновск, , 06:46 — REGNUM В Ульяновской области за сутки выявлено 103 носителя коронавируса. Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

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По оперативным данным, с начала пандемии в регионе сделали 709 786 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, обследование прошли 67 7028 человек. В результате подтверждено 48 089 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 103.

Суточное число заражений в регионе чуть подросло. Отметим, что с 27 февраля по 2 марта в регионе регистрировалось менее 100 случаев заражения коронавирусом, на утро 3 марта был выявлен 101 носитель инфекции.

В настоящее время в Ульяновской области под наблюдением находятся 9505 человек.