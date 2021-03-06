Воронеж, , 11:58 — REGNUM В Воронежской области за сутки подтверждено 275 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщили 6 марта в региональном оперативном штабе. Накануне, 4 марта, сообщалось о 279 новых заболевших.

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Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 69 574 случая заражения коронавирусом. Выздоровели из общего числа заболевших COVID-19 уже 63 678 пациента, из них 343 признаны выздоровевшими за минувшие сутки.

Несмотря на существенное снижение суточного прироста числа заболевших в Воронежской области, ежесуточно регистрируются новые смерти среди пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки в печальную статистику вошли 22 пациента, всего в регионе скончались 2 398 человек с подтверждённым COVID-19.