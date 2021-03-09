Благовещенск, , 03:47 — REGNUM В Амурской области за прошедшие сутки выявили ещё 30 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 29). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 21 289 человек, за неделю с 1 по 7 марта — у 287, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Суточный прирост составил 0,1%. Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 19 человек (63%) болеют ОРВИ. У 11 пациентов (37%) на фоне COVID-19 врачи диагностировали пневмонию.

В Приамурье за всё время провели уже более 816 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в области за последние сутки жертвами COVID-19 стали ещё два человека. За весь период пандемии в Приамурье скончались 190 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки привились от коронавируса ещё 35 человек (днём ранее — 40). Вторую дозу вакцины получили 10 жителей островного региона.