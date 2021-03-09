Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM В Ленинградской области использовано для прививок 73,7% от поставленных в регион комплектов двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 9 марта ИА REGNUM сообщили в комитете по здравоохранения Ленинградской области.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Ленобласть было поставлено 60 322 комплекта вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). На данный момент в регионе всего привито 44 478 человек (73,7% от поставки), в том числе 2878 медицинских работников, 1870 работников образования, 667 работников соцзащиты, 626 сотрудника силовых структур.

«Полностью привиты 17 714 человека (40,0% от всех привитых)», — уточнили в ведомстве.

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