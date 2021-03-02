Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM Свердловские врачи зарегистрировали ещё 153 случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Данный показатель — минимальный за последние несколько месяцев. Для сравнения, 1 марта 2021 года в области зафиксировали 179 носителей коронавируса. Всего в регионе произошло 78 022 случаев заражения коронавирусом.

Диагноз за прошедшие сутки подтвердили жителям Екатеринбурга (66 человек), Артемовского, Артинского городских округов, Байкаловского района, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхней Пышма, Верхотурья, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе также упала заболеваемость ОРВИ и внебольничными пневмониями.

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