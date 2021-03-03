Элиста, , 16:11 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявлено 36 носителей коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб 3 марта.

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В настоящее время в стационарах, развёрнутых для пациентов с COVID-19, занято 539 коек. В тяжёлом состоянии находятся 19 человек. На самоизоляции остаются 3 тыс. 878 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии установлено 19 тыс. 147 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 18 тыс. 133 пациента. Не смогли победить COVID-19 297 человек.

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