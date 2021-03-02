Курган, , 14:06 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 65 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 26 зарегистрировано в Кургане, сообщает 2 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 68 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 2 марта выявлено 17 843 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 15 836 человек, скончались 307 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).