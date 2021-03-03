Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM В Ленинградской области от коронавирусной инфекции вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привилось почти 40 тыс. человек из них 12,2 тыс. человек — обеими компонентами. Об этом 3 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

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К настоящему моменту в Ленобласть поставлено 60 322 комплекта вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Привито 39 629 человек (65,7% от поставки), в том числе: 2876 медицинских работников, 1850 работников образования, 650 работников социальной защиты, 619 сотрудников силовых структур.

«Полностью привиты 12 279 человек (31,0% от всех привитых). В предыдущие сутки вакцинацию прошли 3 423 человека, в том числе 1932 человека завершили курс прививок», — уточнили в комитете.

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