Бузулукский район, Оренбургская область, , 12:32 — REGNUM В Бузулукском районе Оренбургской области по инициативе медиков и муниципальной власти организована доставка пожилых жителей сёл в поликлиники Бузулука на вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщат областной минздрав.

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«Мы понимаем, что представителям старшего поколения непросто добраться до медицинского учреждения для вакцинации, поэтому и организовали доставку населения», — сказала заместитель главы администрации Бузулукского района по социальным вопросам Татьяна Успанова.

В мэрии отметили, что вакцина пользуется спросом. Помимо решения задачи по формированию коллективного иммунитета от заболевания, попутно решается вопрос массовой плановой диспансеризации, которая была приостановлена в период ограничительных мер из-за распространения COVID-19.

«Не секрет, что в прошлом (2020) году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции плановая диспансеризация выполнялась в меньшем объёме. Нужно выходить на обычные для нас показатели, которые были до марта 2020 года. Перед тем как посетить прививочный кабинет пациенты сдают анализы, проходят флюрографию, женщины — маммографию; всех осматривают терапевт и узкие специалисты. Это будет способствовать ранней выявляемости различных заболеваний, в том числе онкологических», — отметил главный врач Бузулукской больницы скорой медицинской помощи Сергей Кадочкин.

Добавим, в Бузулуке и в Бузулукском районе первый компонент вакцины от коронавируса получили 2285 человек, второй — 827.

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