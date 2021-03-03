Москва, , 21:08 — REGNUM Более 300 тысяч российских военнослужащих уже получили прививки первым компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в опубликованном 3 марта информационном бюллетене Минобороны России.

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«Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах направлены на проведение добровольной вакцинации военнослужащих. К настоящему времени вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли свыше 301 тысячи военнослужащих», — говорится в сообщении.

По информации Минобороны, на сегодняшний день В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 850 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Все они находятся под постоянным контролем военных медиков.

Уточняется, что четверо военнослужащих с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Также в Минобороны сообщили, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровел 81 военнослужащий, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах достигла 31 161 человека.