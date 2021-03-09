Ульяновск, , 06:47 — REGNUM В Ульяновской области каждые сутки продолжают выявлять свыше 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных регионального оперативного штаба.

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По последним данным (на вечер 8 марта), с начала пандемии в Ульяновской официально подтверждено 48 600 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе предварительно за последние сутки — 102.

Напомним, на утро 8 марта суточное число лабораторно выявленных случаев заражения коронавирусом составило 103. Всего с начала пандемии в Ульяновской области выздоровели 45 059 человек, скончались 857 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что ранее в Ульяновской области прошёл месячник «Выстоим вместе!», посвящённый профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний. В нём приняли участие около 5 тыс. жителей региона.

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