Москва, , 09:43 — REGNUM Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершило первый этап скрининговых доклинических испытаний собственной вакцины от COVID-19. Об этом 4 марта сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

«Закончен первый этап скрининговых доклинических исследований (специфическая иммуногенность, активация гуморального и Т-клеточного иммунитета, первичная безопасность), а также исследование по характеризации рекомбинантных антигенов относительно связывания с природными рецепторами и вируснейтрализующей активности антител, индуцированных данными антигенами, созданных прототипов вакцин на основе рекомбинантных белков», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 112,1 млн.