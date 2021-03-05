Нижний Новгород, , 13:42 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 5 марта исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 311 739 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

В среднем за неделю охват тестированием составил 165,2 теста на 100 тыс. населения. Показатель держится на сниженном уровне в течение последних двух месяцев.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 6436 нижегородцев. Накануне тесты сдали 5259 жителей области.

По сравнению с объёмом тестирования в ноябре прошлого года, когда ежедневно проводилось до 18 тыс. исследований, охват тестированием значительно снизился.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2020 года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 10 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2522 человек.